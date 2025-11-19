Marco Asensio: Galatasaray'a gol atmam gerekiyor!
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Türkiye'deki ilk röportajını A Spor'a verdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
27:35
Marco Asensio: Galatasaray'a gol atmam gerekiyor! 19 Kasım 2025 | 12:00
01:55
Milan Skriniar: Bana oy veren herkese teşekkür ederim 11 Kasım 2025 | 12:00
05:14
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu'nu Türk futboluna geri döndürdük 11 Kasım 2025 | 12:00
00:06
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk cevabı! 09 Kasım 2025 | 12:00
00:36
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim 02 Kasım 2025 | 12:00
03:40
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu! 30 Ekim 2025 | 12:00
03:07
Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması 27 Ekim 2025 | 12:00
01:28
Saran'dan bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama! 27 Ekim 2025 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?Galatasaray 19 Kasım 2025 | 12:29
- Beşiktaş'tan Ter Stegen Operasyonu | Mourinho Batagov'u İstiyorSabah Sporu 19 Kasım 2025 | 11:58