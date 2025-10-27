Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması: Bunu ortaya çıkardılar

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması: Bunu ortaya çıkardılar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı sonrası bahis skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Saran,"Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. " ifadelerinde bulundu.

27 Ekim 2025 | 22:49
