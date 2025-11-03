Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim
Maç sonrası taraftarların kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği paylaşımlardan ve derbiden sonra Fenerbahçe'nin de benzer bir paylaşım yaptığından haberinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gülerek "Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim 02 Kasım 2025 | 12:00
03:40
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu! 30 Ekim 2025 | 12:00
03:07
Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması 27 Ekim 2025 | 12:00
01:28
Saran'dan bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama! 27 Ekim 2025 | 12:00
35:13
Tedesco: Galibiyeti hak ettik 23 Ekim 2025 | 12:00
27:05
Domenico Tedesco: Bazen geriye gömüleceksiniz 22 Ekim 2025 | 12:00
02:11
F.Bahçe'de gergin anlar! 18 Ekim 2025 | 12:00
00:17
Aziz Yıldırım: Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz 18 Ekim 2025 | 12:00
Bugün
- Serdal Adalı'dan Abraham ve ayrılık açıklaması!Besiktas 17 Eylül 2025 | 01:46
- Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!Fenerbahce 30 Ekim 2025 | 11:32