Video Fenerbahce Videoları Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim

Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim

Maç sonrası taraftarların kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği paylaşımlardan ve derbiden sonra Fenerbahçe'nin de benzer bir paylaşım yaptığından haberinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gülerek "Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim" dedi.

03 Kasım 2025 | 08:13
