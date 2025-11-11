Video Fenerbahce Videoları Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu'nu Türk futboluna geri döndürdük

Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu'nu Türk futboluna geri döndürdük

Son dakika spor haberi: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Hakan Safi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında da açıklamalar yaptı. İşte Safi'nin sözleri...

11 Kasım 2025 | 11:32
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:55
Milan Skriniar: Bana oy veren herkese teşekkür ederim 11 Kasım 2025 | 12:00
05:14
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu'nu Türk futboluna geri döndürdük 11 Kasım 2025 | 12:00
00:06
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk cevabı! 09 Kasım 2025 | 12:00
00:36
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt: Bahsettiğiniz benzetmeyi görmedim 02 Kasım 2025 | 12:00
03:40
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu! 30 Ekim 2025 | 12:00
03:07
Sadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması 27 Ekim 2025 | 12:00
01:28
Saran'dan bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama! 27 Ekim 2025 | 12:00
35:13
Tedesco: Galibiyeti hak ettik 23 Ekim 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN