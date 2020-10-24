Falcao'nun ikinci sarı kartı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın BB Erzusumspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Radamel Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart Takım Oyunu programında masaya yatırıldı. Usta yorumcu Erman Toroğlu kararın yanlış olduğunu ifade ederken, "Futbolcu göğsünü tutuyor, hakem 'müdahale yüzüne' diyor. Kasıt var hakemde" ifadelerini kullandı.

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