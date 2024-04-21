Erman Toroğlu yorumladı! "Fenerbahçe'yi averajla yakalama maçı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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