Video Galatasaray Videoları Tekrar kararı doğru mu? Erman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı!

Tekrar kararı doğru mu? Erman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi. İşte detaylar...

21 Nisan 2024 | 22:33
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