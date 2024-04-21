Tekrar kararı doğru mu? Erman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi. İşte detaylar...
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