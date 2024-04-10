GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ve futbolculardan Ramazan Bayramı mesajı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. İşte o video... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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