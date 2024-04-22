Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş yorumda bulunarak "Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun" dedi.
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