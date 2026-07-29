A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL Finallerinde çeyrek finalde Ningbo Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde Slovenya ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilir ve tüm detayları takip edebilirsiniz.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL Finallerinde çeyrek finalde Ningbo Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde Slovenya ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilir ve tüm detayları takip edebilirsiniz.



Filenin Efeleri, Slovenya'yı elemesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Slovenya-Türkiye çeyrek final maçı TSİ 10.00'da başladı. Müsabaka TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



1. Set sonucu: Slovenya 25-21 Türkiye

