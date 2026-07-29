FIVB Milletler Ligi’nde grup aşamasını 6. sırada tamamlayıp kulüp tarihinde bir ilke imza atarak final etabına adını yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Slovenya ile kozlarını paylaşıyor! Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen dev organizasyonda Filenin Efeleri, zorlu Slovenya engelini aşarak yarı finale yükselmeyi ve bu tarihi başarıyı taçlandırmayı hedefliyor. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği nefes kesecek karşılaşma öncesinde "Slovenya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları ve maça dair tüm detaylar haberimizde!

Dünya erkek voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk düğümü Çin'de çözülüyor. Bu sezon organizasyondaki 3. deneyimini yaşayan ve topladığı puanlarla lig etabını 6. sırada bitirerek kulüp ve milli takım düzeyinde tarihi bir ilke imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finallerin ilk gününde Slovenya ile karşılaşacak. Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final etabında rakiplerini tek maçlı eleme sistemiyle dize getirmek isteyen ay-yıldızlılar, turnuvayı 3. sırada tamamlayan dişli rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacak. İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılan millilerimiz, bu kez şeytanın bacağını kırarak hem rakibinden rövanşı almak hem de yarı final biletini kapmak istiyor. İşte Slovenya-Türkiye maçının canlı yayın bilgileri!

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final müsabakası olan Slovenya-Türkiye maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın ilk servis atışı Türkiye saati ile (TSİ) 10.00'da yapılacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin VNL tarihindeki bu ilk çeyrek final mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından naklen voleybolseverlerle buluşacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

MİLLİLER GALİBİYET SAYISINI 2'YE KATLADI

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı. Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

KOVAC ETKİSİ

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı. 2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI | CANLI İZLE

FİLENİN FELERİ VNL KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Murat Yenipazar, Hilmi Şahin Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz Çarşamba

10.00 Slovenya-Türkiye

14.30 Japonya-Çin

30 Temmuz Perşembe

10.00 İtalya-ABD

14.30 Polonya-Ukrayna

EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor. Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor. Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor. Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.