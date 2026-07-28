Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İtalyan basını, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'de bulunan ve bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Eljif Elmas ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sport Mediaset'in haberine göre siyah-beyazlılar, Eljif Elmas'ı transfer hedefi olarak belirledi. 26 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunu Napoli'de kiralık olarak geçirdi, ancak kulüp onun için 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Elmas, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala RB Leipzig'e geri döndü. Alman kulübünün, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kadro planlamasına dahil etmediği ve 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon toplam 44 maçta forma giyen Eljif Elmas, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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