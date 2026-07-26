Voleybol Milletler Ligi Kadınlar Final maçında Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.

Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)

Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21

Süre: 126 dakika

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KUPASINI ALDI

Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.

Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, podyumda büyük coşku yaşadı.

Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.