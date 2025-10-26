Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı dev bir derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş’ı konuk edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dev bir derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 26 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mücadele, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sezona formda bir giriş yapan Fenerbahçe Medicana, ligde oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk hafta deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup etti. İkinci haftada Türk Hava Yolları'nı 3-0'la geçen ekip, üçüncü haftada Ankara'da Zeren Spor'u aynı skorla yenerek 3'te 3 yaptı.

Beşiktaş ise ligde geride kalan üç haftada iki galibiyet, bir mağlubiyet elde etti. İlk hafta sahasında İlbank'ı 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, ikinci haftada VakıfBank karşısında 3-0'lık bir yenilgi aldı. Üçüncü haftada ise Bahçelievler'i 3-0 yenerek moral buldu.