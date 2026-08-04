Trabzonspor, Mohamed Salah transferini sonuçlandırmak için geri sayıma geçerken, bordo-mavililerden bir dünya yıldızı hamlesi daha geldi. Karadeniz devi, Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri için de girişimlerini hızlandırdı ve iki yıldızı aynı uçakla Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Mohamed Salah için geri sayıma geçen Trabzonspor, büyük bir bomba daha patlatmak üzere hamle yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Felipe Augusto'yu 15+5 milyon euro'ya Zenit'e satan bordo-mavililerin son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Dusan Vlahovic'i de kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sırp forvet oyuncusu şu an boşta. Market değeri 35 milyon euro olan 1.90 boyundaki futbolcunun menajeri ile temasa geçildiği ve teklif sunulduğu dile getiriliyor. Vlahovic, Avrupa'nın en üst düzey santrforları arasında gösterilen, fizik gücü yüksek, ceza sahasında bitirici ve hava toplarında etkili bir golcü olarak öne çıkan bir futbolcu.

MOHAMED SALAH İLE AYNI UÇAKTA

Serbest statüde olan Vlahovic'e bordo-mavililerin yıllık 6 milyon euro + bonuslar önerdiği dile getiriliyor. Anlaşmanın yakın olduğu öne sürülüyor. Yönetimin Salah ile birlikte Vlahovic'i de aynı uçakla Trabzon'a getirmek istediği iddia edildi. Kariyerinde 325 maçta 140 gol ve 26 asistlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asistlik katkı yaptı. Vlahovic, klasik "9 numara" ile modern santrfor özelliklerini birleştiren bir oyuncu. Sırp yıldız, savunma arkasına koşular atan, sırtı dönük oynayabilen ve tek vuruş ustası olarak tanınıyor. Kanatlardan yapılan ortalarda ve hızlı geçiş hücumlarında çok etkili bir silah.