Milano'da 2. Leao zirvesi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teklifi

Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Rafael Leao hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin 2. kez transfer görüşmeleri için Milano'ya gideceği ve İtalyan kulübüne son bir teklif daha yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)