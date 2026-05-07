Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında açıklamalar yaptı. Doğan, bordo-mavililerin transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

KARTAL PROJESİ HAKKINDA

"Bir problem gözükmüyor. Trabzon'da stadın etrafında düşündüğümüz projeler var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuların tamamında sağ olsunlar isteğimiz geri çevrilmedi. Çok önemli arazilerin bünyemize katılmasına vesile oldular. Bakanımız Uraloğlu her konuda yardımcı oluyor, Murat Kurum sağ olsun hep yanımızda. Adil Karaismailoğlu her konuda yanımızda, Trabzonlu vekillerimiz yanımızda. Trabzon'un bu gücünü kullanmak istiyoruz. Yakın zamanda görünen Kartal, açılan davalar var, onların dışında engel görünmüyor. Yeni bir havalimanı yapılıyor. Yeni havalimanıyla alakalı herkes Trabzonspor'un burada kalmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi Trabzonspor'un hakkının sonuna kadar korunması konusunda hassaslar. Etrafın tamamı dolgu olarak kalacak ve teknik olarak çukurda kalıyor ve kullanımı imkânsız hale geliyor. İstimlak durumu olacak. Avrupa'nın en modern tesislerinden birisini inşa etmek bize nasip olacak. En yakın zamanda arazinin yeri ve durumu netleşince bilgilendireceğiz"

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

"Hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"7-8 OYUNCUMUZA TALİP VAR"

"7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."