ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İLK TEMASLAR KURULACAK Sabah'ta yer alan habere göre, Aziz Yıldırım cephesinin transfer için kapsamlı bir oyuncu havuzu oluşturduğu belirtilirken, resmi görüşmeler başlamasa da önümüzdeki hafta itibarıyla ilk ciddi temasların kurulmasının beklendiği öğrenildi.

1-DUSAN VLAHOVIC Fenerbahçe'nin özellikle 2025 yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Dušan Vlahović, Juventus'ta kalmayı tercih etmişti. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldızın geleceği yeniden Avrupa devlerini harekete geçirdi. Milan ve Bayern Münih'in ilgilendiği oyuncunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.