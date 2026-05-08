"ASLA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM" "Eyüpspor'daki görevimin ardından Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Ben parayı düşünen ya da kararlarını paraya göre veren biri değilim. Hayatım boyunca hiç olmadım. Şu anda kendimi tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adadım. Shakhtar formasına saygı duyuyorum, aynı zamanda bana bu takımı çalıştırma şansı veren Rinat Akhmetov, Serhii Palkin ve Darijo Srna'ya da saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ancak birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman ortak alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum ve geleceği için büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verilirse, asla sırtımı dönmeyeceğim."