Bu sezon Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den ligde 45 gol katkısı alan Trabzonspor'da yıldız oyuncuların adı transfer dedikodularında anılmaya başladı.

Yaz transfer döneminde Belçika'nın Cercle Brugge takımından 5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle bordo-mavililere katılan Felipe Augusto, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

MOURINHO ONU İSTİYOR

Portekiz basınından Record'un haberine göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızını transfer gündemine aldı.

15-20 MİLYON EURO

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic için ayrılık ihtimallerinin yakından izlendiği belirtilirken, Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun da adaylar arasında değerlendirildiği ifade edildi. Öte yandan Felipe Augusto transferinin gerçekleşebilmesi için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis bedelinin gözden çıkarılması gerekebileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 15 gollük katkı sağladı. Bordo-mavili takım ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER