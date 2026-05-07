Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin hoca adayları netleşti! İşte o isimler
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi'nin, teknik direktör adayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcısının kim olacağı merak ediliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, 6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçim öncesi başkan adaylarının hoca adayları öne çıkıyor. Başkan adayı Hakan Safi önceliği yabancı isimlere veriyor.
Leverkusen'i şampiyon yapan ve bu sezon Real Madrid'de çalışan Xabi Alonso listede yer alıyor. 44 yaşındaki İspanyol hoca ile temaslar kuruldu.
KONGREYE HOCAYLA ÇIKACAK
İkinci aday olarak ise Brezilya'da Flamengo ile 2 senede 7 kupa kazanan 40 yaşındaki teknik direktör Filipe Luis dikkat çekiyor.
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde çok sayıda şampiyonluk olan genç teknik adam son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı.
Hakan Safi ve ekibinin kısa sürede teknik adam konusuna karar vereceği ve 6-7 Haziran'daki kongreye teknik direktör adayıyla geleceği dile getirildi.
YERLİ OLURSA İSMAİL KARTAL
Başkan adayı Hakan Safi, yerli teknik direktör konusunda sadece İsmail Kartal'ı gündeminde tutuyor.
Hakan Safi ve ekibi, yabancı bir teknik direktör ile anlaşmazsa yerli hoca olarak yalnızca İsmail Kartal ile çalışmayı planlıyor.
ADAYLIĞA DEVAM
Hakan Safi, başkan adaylığına devam etmeyi düşünüyor. Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı çağrıya karşın Safi'nin tüm transfer ve teknik direktör planlarına aynı hızla devam ettiği, 6-7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde aday olacağı belirtildi.