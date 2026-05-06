Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ya kiralanan Rumen forvet Denis Draguș'un geleceği şekilleniyor. Vatandaşı Mirel Radoi'nin, Gaziantep'e yeni teknik direktör olması 26 yaşındaki futbolcunun kırmızı siyahlı takımda kalmasının önünü açtı. Rumen basını, Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında geniş çaplı bir takas görüşmesi yürütüldüğü, Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devinin 24 yaşındaki Fildişili merkez orta saha Drissa Camara ile ilgilendiği belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi için Draguș'un bonservisiyle birlikte takasta kullanılması planlanıyor. Bu transferin takasla bitmesi için görüşmelerin devam ettiği öne sürülüyor.
Trabzonspor'dan Drissa Camara bombası! Takasta Denis Draguş teklif edilecek
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rumen basını; bordo mavililerin, Gaziantep FK ile Denis Draguş-Drissa Camara takasını görüştüğünü öne sürdü. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 06.05.2026 06:40