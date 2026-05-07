İşte Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman planı! Onu farklı bir görev için düşünüyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Geçmiş döneminde kulübü 20 sene yöneten Yıldırım'ın, adaylığını resmen açıklamasının ardından teknik direktörlük görevi için kiminle anlaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak Samandıra'ya getireceği konuşulan Yıldırım'ın farklı bir planı olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Yayın Tarihi: 07.05.2026 09:38