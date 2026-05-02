Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"FATİH TEKKE'Yİ, EKİBİNİ VE KIYMETLİ OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Sayın Fatih Tekke, ekibini ve çok kıymetli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten rakiplerimize göre çok kısıtlı bütçelerle yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler, sağ olsunlar var olsunlar.

"BİZ TRABZONSPORLULARIN TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

İnşallah önümüzdeki maçların inşallah hepsini kazanırız ve ligi 2. sırada bitirmiş oluruz. Biz Trabzonsporluların tek hedefi var tabii ki, şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonucun hiçbirimizi tatmin etmediğini biliyorum. Ama bu, yapılanmamızın ilk yılı.

"YAPILABİLECEK HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

5 milyar borcumuz var. Hep soru geliyor, üstüne basarak anlatıyorum. Aylık 6, yıllıkta 70 milyon Euro civarında açığı söz konusu. Mecbur borcu ödeyeceksin, bir yandan da bu bütçeyle çalışmaya başlayacaksınız. Biz geldiğimizde borç 5 milyar seviyelerindeydi. Şu anda rakiplerimiz 26 milyar seviyelerindeyken biz burada duruyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Yapılabilecek olan her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.