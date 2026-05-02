Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen ve 7 puan kaybeden bordo-mavililer, kötü gidişatını ligin güçlü takımlarından Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. İkinci Fenerbahçe (67) ile arasında 2 puanlık fark (65) bulunan Karadeniz devi, Kanarya eğer Başakşehir önünde puan kaybeder; kendisi de kazanırsa ikinci sıraya yükselecek. Sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun gönderilmesi, yönetimin de seçim kararı alması nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, mevcut durumda rakibinin ligde kırılma yaşayacağını ve yeni puan kayıpları verebileceğini düşünen Fatih Tekke, kalan 3 haftada 3'te 3 yapmaları durumunda Şampiyonlar Ligi biletini alacaklarına inanıyor.



SIRA BEŞİKTAŞ DERBİSİ'NDE



Trabzonspor, evindeki Göztepe maçının ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek. Son haftada Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gençlerbirliği ile son haftadaki lig maçı öncesi Ankara'da bir de kupa yarı finali oynanacak. Fenerbahçe ise son 3 haftada sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor karşılaşmalarına çıkacak



FIRTINA 14-6 ÖNDE



Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Karadeniz devi, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bordo mavili takım, bu periyotta 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İLK YARIDA 2-1 KAZANDI



Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da (1 mağlubiyet, 1 beraberlik) kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

GÖZTEPE'DE ROTA AVRUPA



Süper Lig'de 31 maç sonunda 51 puan toplayan Göztepe, haftaya 6. sırada girdi. İzmir temsilcisi, aynı puandaki Başakşehir'in averajla gerisinde yer alırken, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. Göztepe, Trabzonspor karşılaşmasında yılbaşından bu yana ilk kez üst üste 2 lig galibiyeti alma hedefiyle sahaya çıkacak.

FATİH TEKKE: MAÇI KAZANIN



Teknik direktör Fatih Tekke'nin Göztepe maçı öncesi futbolcularına uyarıda bulunduğu öğrenildi. 48 yaşındaki hocanın, "Kalan haftalarda herkes sorumluluğunu alacak. Ligi en iyi noktada bitirmek zorundayız" dediği belirtildi. Tekke'nin ayrıca, maçın ilk anından itibaren yüksek tempo ve agresif oyun istediği, "Görev alan her oyuncudan ekstra mücadele bekliyorum. Oyun disiplininden asla kopmayın" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pian, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.



Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Arda, Efkan, Juan, Janderson.