Trabzonspor hem sağ hem de sol kanat için oyuncu arıyor. Bunlardan biri Girona forması giyen Viktor Tsygankov. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Girona, Ukraynalı yıldızı yaz döneminde satmazsa, Tsygankov önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkabilecek. 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ancak sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Tsygankov bu sezon La Liga'da 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.202 dakika kaldı. 6 gol ve 4 asist üretti. Girona, tecrübeli futbolcuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı. Bordo mavililerin, oyuncunun menajeri ile temaslara başladığı öne sürülüyor.