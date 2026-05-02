Salah transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin ilgisi sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı Mohamed Salah'ın menajeriyle iki kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yayın Tarihi: 02.05.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 12:25
ABONE OL
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun görevine son veren ve mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olmadığı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.
Yeni sezon öncesi yeni teknik direktörüyle beraber sil baştan bir kadro kurması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden birisi de Mohamed Salah olmuştu.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Mısırlı dünya yıldızının menajeriyle iki kez görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Salah'ın 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade edildi.
Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşmenin planlandığı ancak seçim kararıyla temasların durduğu öğrenildi.
Yeni yönetimin Salah transferi için temaslarda bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG VE BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR
Open Magazine'de yer alan habere göre; PSG ve Bayern Münih, Mohamed Salah ile ilgileniyor.
Haberde Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan'ın da iki kulübün Salah'a olan ilgisini doğruladığı ve "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'daki kulüplerden teklifler duydum." ifadesini kullandığı belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen kulüplerin yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği ve görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ancak 33 yaşındaki futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği kaydedildi.