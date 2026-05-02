Ertuğrul Doğan: Biz Trabzonsporluların tek hedefi şampiyonluk!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan, "İnşallah önümüzdeki maçların inşallah hepsini kazanırız ve ligi 2. sırada bitirmiş oluruz. Biz Trabzonsporluların tek hedefi var tabii ki, şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonucun hiçbirimizi tatmin etmediğini biliyorum. Ama bu, yapılanmamızın ilk yılı." ifadelerini kullandı.