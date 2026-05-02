Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktasında yer alan Ederson'un Suudi Arabistan ekiplerinden bir takıma transfer olma ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı eldivenin takımdan ayrılması durumunda, kaleyi eski file bekçisine teslim edebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir resmi müsabakada süre alamamış ve ardından ara transfer döneminde eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.