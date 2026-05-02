Fenerbahçe'de Ederson giderse kaleyi tekrar devralabilir!
Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktasında yer alan Ederson'un Suudi Arabistan ekiplerinden bir takıma transfer olma ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı eldivenin takımdan ayrılması durumunda, kaleyi eski file bekçisine teslim edebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir resmi müsabakada süre alamamış ve ardından ara transfer döneminde eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.
Hırvat ekibi, çıktığı 13 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başaran Livakovic'in kalıcı transferi için harekete geçme kararı almıştı.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro'luk teklif sunan Dinamo Zagreb'i tecrübeli eldivenin Dünya Kupası'nda göstereceği performans ile değerini artırabileceği düşüncesi ile reddetmişti.
Livakovic için İtalya'dan iki takımın daha harekete geçtiği ve Fenerbahçe'ye teklif ilettiği ortaya çıktı.
Hırvat basınında yer alan habere göre Genoa ve Torino, Kadıköy ekibine 5 milyon euro teklif ederken Livakovic'e yıllık 2 milyon euro maaş önerdi.
Tecrübeli file bekçisinin menajeri aracılığıyla temaslar gerçekleştirdiği aktarılırken sunulan maaşı cezbedici bulduğu ve Dinamo Zagreb'in bu rakamı ödeyemeyeceği vurgulandı.
F.BAHÇE'DE KALMA İHTİMALİ
Öte yandan haberde, Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki görevine geri dönmesinin de yaşanan son gelişmelerin ardından mümkün olduğu kaydedildi. Ederson'da hayal kırıklığı yaşayan yönetim, Brezilyalı kalecinin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden birini kabul etmesi durumunda Livakovic ile yola devam etme seçeneği değerlendirilecek.