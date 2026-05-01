On Numara 1 Mayıs çekiliş sonuçları | MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara’da 1 Mayıs 2026 çekilişi tamamlandı ve haftanın sonuçları ilan edildi. Canlı yayında yapılan çekiliş sonrası talihliler belli olurken, oyuncular “On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?”, “1 Mayıs On Numara kazanan numaralar” ve “Büyük ikramiye devretti mi?” sorularını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, kazanan numaraları kolayca öğrenebiliyor. İşte 1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 20:44

1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan şanslı numaralar belli oldu. 80 numara arasından çekilen 22 sayıdan 10'unu doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyeyi kazanma şansı elde etti. Vatandaşlar ise "On Numara sonuçları açıklandı mı?", "1 Mayıs On Numara sonuç sorgulama ekranı" ve "Büyük ikramiye kime çıktı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye detayları...

MAYIS 2026 ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş sonrası haftanın kazandıran numaraları şunlar oldu:

3-11-12-14-16-17-23-25-27-29-37-39-42-49-50-54-56-58-59-61-63-71

ON NUMARA BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve ikramiye kontrolü yapmak için resmi platformları kullanabilirsiniz:

Milli Piyango Online Sorgulama Ekranı: millipiyangoonline.com

Mobil Uygulama: Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden biletinizdeki karekodu okutarak anında sorgulama yapabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SAATİ VE GÜNLERİ

On Numara çekilişleri her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Bugünün çekilişi de 1 Mayıs Cuma akşamı aynı saatte tamamlanmıştır.