Gelecek sezon Avrupa'da boy göstermek isteyen ve bu doğrultuda kadro planlamalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Krepin Diatta'yı gündemine aldı. Senegalli futbolcu, Avrupa kupalarındaki deneyimi ile bordo-mavililer için biçilmiş kaftan. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Bordo mavili kulüple ilgili yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Monaco forması giyen Krepin Diatta'yı yakından takip ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, fırsat transferi olarak görülüyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan Diatta, sağ bek ve sol kanatta da görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesiyle öne çıkan Diatta, bu organizasyonlarda toplam 32 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sundu. Karadeniz devi de Fransız ekibine oyuncunun şartlarını sordu. Hafta içerisinde 27 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesi bekleniyor.