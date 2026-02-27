Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. haftasında Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. Ligde 3. sırada yer alan ve 48 puana sahip olan Fırtına, son sıradaki rakibine karşı galibiyet almak ve şampiyonluk yarışında haftayı hatasız noktalamak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park'taki kritik randevuda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz hafta rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmanın moraliyle sahaya çıkıyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük cephesinde ise işler bir hayli zor; son haftalarda oyun olarak direnç gösterse de skor üretmekte zorlanan kırmızı-siyahlılar, disiplinli bir savunma anlayışıyla Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan gol düellosunu Trabzonspor 4-3 kazanmıştı.

Akyazı'daki kritik düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi 27 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Oulai, Augusto, Muçi, Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Babicka

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KÜNYESİ

Orta Hakem: Ali Yılmaz

1. Yardımcı Hakem: Esat Sancaktar

2. Yardımcı Hakem: Murat Ergin Gözütok

Dördüncü Hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Muhittin Boşat

AVAR: Eser Kuruoğlu

AVAR: Cevdet Yumuşak

AVAR: Alper Sami Çayır

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 12. RANDEVU

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park'ta oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

PAPARA'DA YENİLMİYOR

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.