Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınından Onana için dikkat çeken bir iddia geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadrosunda tutmayı planlamıyor. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan 29 yaşındaki file bekçisini satarak gelir elde etmeyi hedefleyen İngiliz ekibinin bu konudaki kararının net olduğu belirtildi.
Trabzsonspor'da Andre Onana gelişmesi! Manchester United'ın kararı...
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Andre Onana ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte İtalyan basınında yer alan habere göre Kamerunlu eldivenin geleceğine ilişkin verilen karar... | Son dakika TS spor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2026 - 11:28