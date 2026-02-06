Kaleci takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürpriz bir isim için harekete geçti: Altay Bayındır. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki milli kaleci için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte Premier Lig temsilcisinin yanıtı... | Son dakika GS spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, kaleci takviyesi doğrultusunda İngiltere çıkarmasını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer ismin Manchester United'da forma giyen milli eldiven Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı. Team Talk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Altay için Ada temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Deneyimli file bekçisini bırakmak istemeyen Premier Lig devi ise bu teklifi reddetti. Öte yandan transfere kapılarını tamamen kapatmayan Manchester United'ın sezon sonunda Beşiktaş ile yeniden masaya oturacağı aktarıldı.

1 Eylül 2023'te Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, o tarihten bugüne Ada ekibinde toplamda 17 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerin 3'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Altay, kalan 14 karşılaşmada toplamda 31 gol yedi.

27 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.