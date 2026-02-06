Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde yeni stoperine kavuştu. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Emmanual Agbadou, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulübe imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun ilk açıklamaları "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim." şeklinde oldu.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

KARİYERİ

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla da toplam 17 maçta görev yaptı.