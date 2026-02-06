BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emmanuel Agbadou sonunda Kartal oldu!
Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı. Agbadou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kış transfer döneminin başından bu yana Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Beşiktaş yönetimi sonunda muradına erdi. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada yer alan Fildişi Sahilli savunmacı için kulübü Wolverhampton ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Uzun zamandır Beşiktaş'a gelmek için İngiliz kulübüne baskı yapan Emmanuel Agbadou'nun ısrarlı tutumu, bu transferin mutlu sonla bitmesinde önemli rol oynadı. Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 18+2 milyon euro bonservis bedeli çıkacak.