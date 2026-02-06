BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emmanuel Agbadou sonunda Kartal oldu!

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı. Agbadou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)