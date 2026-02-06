Trabzonspor'da Karlsbakk transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüşmeleri önemli bir aşamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı. Takvim'in haberine göre, Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptığı temaslarda prensip anlaşmasına varıldığı, ancak son detaylarda yaşanan pürüzler nedeniyle transferin sonuçlanmadığı öğrenildi.

ANLAŞMA OLMADI

Norveç Ligi'nde geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sunduğu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edilmişti. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüşmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yaşanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı. Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayır takviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçekleşmeyince hücum hattındaki tablo değişti. Bu gelişmeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu. Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karşılıklı olarak görüşmeleri sonlandırma kararı aldı.