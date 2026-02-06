Sergen Yalçın bu maçı alternatif oyuncuları ve iki yeni transferi gözlemlemek için bir şans olarak görmüş olacak ki, Cerny ve Orkun gibi iki önemli oyuncuyu kenarda oturttu. Maç boyu ne yaptığını tam olarak anlayamadığımız bir Beşiktaş izledik. Savunma, orta alan ve hücum bölgeleri hep ayrı tellerden çaldılar. Buna karşılık Kocaelispor daha iyi top yaptı, daha çok pozisyon buldu.