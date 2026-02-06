Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kocaelispor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
En önemli hedefi Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası Olan Beşiktaş, Kocaeli deplasmanında öldü öldü dirildi. Önce yiğidin hakkını yiğide verelim; lige çok kötü başlayan Kocaelispor daha sonra toparlandı ve çok iyi yardımlaşan ve çok koşan bir takım haline geldi. Üç gün içinde ligde Fenerbahçe, Kupa'da Beşiktaş'la kora kor, hatta rakiplerinden daha iyi oynamak her babayiğidin harcı değil. Bravo Selçuk İnan ve öğrencilerine.
Sergen Yalçın bu maçı alternatif oyuncuları ve iki yeni transferi gözlemlemek için bir şans olarak görmüş olacak ki, Cerny ve Orkun gibi iki önemli oyuncuyu kenarda oturttu. Maç boyu ne yaptığını tam olarak anlayamadığımız bir Beşiktaş izledik. Savunma, orta alan ve hücum bölgeleri hep ayrı tellerden çaldılar. Buna karşılık Kocaelispor daha iyi top yaptı, daha çok pozisyon buldu.
Penaltı golüyle öne geçen Kocaelispor, Beşiktaş'ın dengesiz olduğu ve bir türlü oyun kuramadığı dakikalarda farkı açabilse muhtemelen maçı da kazanırdı. Ancak bunu yapamadılar. Sergen Yalçın, Orkun, Cengiz gibi isimleri sahaya sürdüğünde Beşiktaş toparlanır gibi oldu.
Tıpkı ilk penaltı gibi bana göre yine tartışmalı bir kararla bu kez Beşiktaş penaltı kazandı ve tabelayı eşitledi. Yeni transferlerden Olaitan iyi bir görüntü verdi. Zaten bildiğimiz bir oyuncu ve kendisi bir Rafa Silva olmasa da Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Yasin Özcan çok heyecanlı göründü ama kumaşı gayet iyi. İş yapar evvelallah. Asıl hikaye golcü de.. Hyeongyu kısa sürede uyum sağlarsa Beşiktaşlılar OH çekebilirler. Bakalım…
SİNAN VARDAR-UMUTLAR YIKILMADI
Beşiktaş için artık tablo çok net. Siyah-beyazlıların önünde tek bir gerçek hedef var: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu kupa hem sezonu moralli bitirmenin hem de Avrupa biletini almanın anahtarı. Hal böyle olunca kupadaki her maç, Beşiktaş adına bir final havasında oynanıyor. Kocaelispor deplasmanında da tablo buydu.
Beşiktaş sahaya as kadrosuyla çıktı. Yeni transferler Yasin Özcan ve Oliatan, ilk kez siyah-beyazlı formayla izlediğimiz isimlerdi. Maça topa sahip olarak başlayan taraf Beşiktaş'tı. Ancak dakikalar 18'i gösterdiğinde gelen penaltı golüyle Kocaelispor'un öne geçmesi, oyunun psikolojisini değiştirdi. İlk yarıda top Beşiktaş'taydı ama sorun çok netti: İsabetli şut yoktu. Bu kadar topa sahip olup kaleyi zorlayamamak, kötü bir tabloydu.
Rafa Silva gibi bitirici bir oyuncunun eksikliği fazlasıyla hissedildi. Olaitan'ın iyi bir kumaş olduğu belli. Yeteneği var ama takım oyununu öğrenmesi gerekiyor. Taylan sağ kanatta elinden geleni yaptı fakat son paslarda etkisiz kaldı. Kartal Yılmaz yine mücadele gücüyle ön plana çıktı. Bravo Kartal, böyle devam evlat!
İkinci yarıda Kocaelispor skoru koruma içgüdüsüyle geri çekilince Beşiktaş oyuna ortak oldu. Baskı arttı, oyun rakip sahaya yıkıldı. Son dakikalarda gelen penaltı golü Beşiktaş adına adeta ilaç oldu. Özellikle Orkun'un son 30 dakikada oyuna girip takımın liderliğini alması, Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle bakıldığında, bu deplasmandan alınan 1 puan hedefe giden yolda kabul edilebilir bir sonuçtu. Beşiktaş çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama istenilen sonucu aldı ve umutlarını ayakta tuttu. Bu da bazen her şeydir.