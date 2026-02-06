Fenerbahçe, yıldızları ile çok güçlü bir takım. Talisca ve Asensio bu takımın her şeyi. İki oyuncu, dün bunu bir kez daha belgelediler. Fenerbahçe bu galibiyet ile kupada yoluna devam ediyor. İlk yarıdaki oyun kötüydü ama ikinci yarıda yıldızlar girdi ve Fenerbahçe'yi sırtladı. Futbolda kalite her şeydir. Futbol kaliteli oyuncularla güzeldir. Çünkü futbol; bir oyundan ötedir, bir sanattır!