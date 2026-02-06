Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Santrfor transferi için zaman daralırken...
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertlilerde adı ayrılıkla anılan Fred ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncunun o kulüp ile anlaşıp takıma veda etmesi durumunda santrfor transferinin önü açılıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2026 - 10:17Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 - 10:21
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde en büyük soru işareti yabancı kontenjanından dolayı gerçekleşemeyen golcü takviyesi.
Kadıköy yönetiminin yeni bir santrfor ile el sıkışması için kadrodan 2 yabancı futbolcuyu göndermesi gerekiyor. Bu doğrultuda takımda adı ayrılık ile anılan oyuncular ile ilgili temaslar sürüyor.
Kontenjan probleminin çözülmesi adına gerekli olan 2 ayrılıktan ilki, Jhon Duran ile birlikte gerçekleşmek üzere. Kolombiyalı 9 numara, Rus temsilcisi Zenit ile anlaşmaya varırken Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
İkinci ayrılık için ise sarı-lacivertli yönetimin aklındaki isim Fred. Ara transfer döneminde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin transfer edilmesinin ardından Brezilyalı orta saha için yeni bir takım aranıyordu.
32 yaşındaki futbolcuya teklifler gelmeye devam ederken Fred, İstanbul'da kalmak istediğini ve burada bir düzeni olduğunu dile getirerek kapısını çalan kulüplere olumsuz yanıt veriyordu.
Brezilyalı oyuncunun ayrılığı için zaman tükenirken sıcak bir gelişme yaşandı. Fred, ülkesinin takımlarından Palmeiras'a önerildi. Palmeiras'ın bu teklife sıcak baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi için talep ettikleri şart dikkat çekti.
Oyuncuyu kiralık olarak değil, tapusuyla birlikte almak isteyen Brezilya ekibi, Fred'in menajerine bonservis ödemek istemediklerini iletti.
Sözleşmesinin feshedilmesi halinde transferin gerçekleşeceğini söyleyen Palmeiras'a Fenerbahçe yönetiminden olumlu yanıt çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi, 6 Aralık'ı 7 Aralık'a bağlayan gece yarısı sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışındaki isimleri kadrolarına dahil edemeyecek.
Fenerbahçe'de ise santrfor takviyesinin gerçekleşmemesi durumunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları doğrultusunda 9 numara bölgesinde Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve yeni transferlerden Sidiki Cherif'e görev verilecek.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Al Nassr'dan transfer edilen Talisca, bu rol için en uygun isim olarak görünüyor. Yıldız golcü, o tarihten bu yana Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 56 maçta boy gösterirken 31 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist katkısı sundu.
Santrfor transferinin gerçekleşmemesi durumunda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca ile yeni bir kontrat imzalanması planlanıyor.