Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gelişmesi! Al-Hilal kararını iletti
Ara transfer dönemi kapanmadan savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için harekete geçmişti. Genç stoper için Al Hilal'e kiralama teklifi götüren sarı-lacivertlilere Suudi ekibinden yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Ara transfer dönemi perdesinin kapanmasına saatler kala Trendyol Süper Lig devlerindeki hareketlilik hız kesmeden sürüyor.
Bu doğrultuda Ocak ayının en dikkat çeken kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, son olarak dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamasının ardından stoper ve santrfor takviyeleri için de harekete geçmişti.
Stoper transferi için gündemine eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i alan sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu için Al-Hilal'e teklifini sundu.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi ile Yusuf'u kiralamak üzere temasa geçti.
Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre Al-Hilal'in bu teklifi reddettiği belirtildi.
Yaşanan gelişme sonrası Kadıköy ekibi, genç savunmacının transferini rafa kaldırdı.
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile yıldızı parlayan isimler arasındaydı.
2006 doğumlu oyuncu özellikle Avrupa sahnesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Yaz transfer döneminde Al-Hilal, yetenekli stoperi 22 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında renklerine bağlamıştı.
Al-Hilal formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Yusuf, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.