Trabzonspor MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen sol kanat Josep Paintsil için bir kez daha görüşmelere başladı. İşte transferde son durum... (TS spor haberi)

Ara transfer döneminde stoper Chibuike Nwaiwu, sol bek Mathias Lovik ve forvet Umut Nayir takviyeleri yapan Trabzonspor, sol kanat için son sortilerini yapmaya başladı. Bu pozisyon için günlerdir girişim yapan ama henüz sonuç alamayan Karadeniz devinin kurmayları transfer döneminin bitimine 48 saat kala iyice gaza bastı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerin, Amerika MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Ganalı Joseph Paintsil için bastırdığı öğrenildi. Teknik heyetin geniş çaplı araştırmaları sonucunda gündeme gelen 28 yaşındaki Paintsil, hızı ve skor üretme kapasitesiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Fatih Tekke, oyuncuyu çok beğendi.

GÖRÜŞMELER İYİCE HIZLANMAYA BAŞLADI



Bordo mavili kurmayların Paintsil'in menajeri ve kulübüyle görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Fatih Tekke'nin de onay verdiği transferin gerçekleşmesi durumunda, Trabzonspor hücum hattında eksik olan "hız ve dinamizm" sorununu bu hamleyle çözmeyi planlıyor. Kariyerinde daha önce Genk formasıyla Avrupa tecrübesi de bulunan 1.69 boyundaki yıldız, Galaxy formasıyla MLS'te dikkat çeken bir performans sergiliyor. Patlayıcı gücü ve bire birdeki etkinliğiyle tanınan Ganalı oyuncu, hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabiliyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun transferi için 4 koldan temas halinde.

TÜRKİYE TECRÜBESİ AVANTAJ



Joseph Paintsil'in Türkiye kariyeri, Trabzonspor açısından önemli bir referans olarak görülüyor. Ganalı futbolcu, 2020-21 sezonunda Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. Bu dönemde 33 maçta 11 gol kaydeden Paintsil, lig dinamiklerine ve futbol ortamına yabancı olmayan bir isim olarak öne çıkıyor. Türkiye'de geçirdiği bu dönem, oyuncunun Süper Lig'e adaptasyon sürecini kısaltabilecek bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

ONUACHU DEVREDE



Trabzonspor cephesinde Joseph Paintsil transferini öne çıkaran bir diğer unsur ise oyuncunun Paul Onuachu ile olan geçmişi. İki futbolcu, Belçika temsilcisi Genk'te birlikte forma giymişti. Bu durumun, Trabzonspor'daki uyum sürecine olumlu katkı sağlayabileceği ve saha içi iletişimi hızlandırabileceği değerlendiriliyor.