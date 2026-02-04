Trabzonspor Oğuz Aydın transferinde ısrarcı! Oyuncuyu ikna etmek için...
Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki sol kanadı Oğuz Aydın'ı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer milli futbolcuya ilk 11 garantisini teklif etti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo mavili kulüp, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istemişti. Sarı lacivertli kulüp yönetimi 'Tamam' dese de 25 yaşındaki sol kanat gelmek istemediği için ilerleme kat edilememişti. Bordo mavililer, Oğuz için bir kez daha harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, takımında forma giyemeyen tecrübeli futbolcuya 'Gel direkt ilk 11'de oyna' denildi. Görüşmeler devam ediyor ve Karadeniz devinin kurmayları futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Tekke de Oğuz'un alınmasını talep ediyor. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve forvette de oynuyor.