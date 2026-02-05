

Ahmet Kutucu'da önemli bir sağlık probleminin olmadığı bildirilirken, kaleci İsa'nın ise elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Ahmet Kutucu ve İsa Doğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maalesef bu güzel oyunda böyle talihsiz sakatlıklar da var. Konuk İstanbulspor oyunu çirkinleştirmeden açık bir oyun tercih etti. Attıkları golün dışında zaman zaman Galatasaray kalesinde etkili de oldular. Galatasaray'ın ilk yarıda Torreira ile bulduğu gol de muazzamdı.

