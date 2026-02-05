"HATUN ANNE" N'Golo Kanté, diş tedavisi vesilesiyle başlayan tanışıklığın kısa sürede güçlü bir aile bağını dönüştürdüğünü anlattı. Yaklaşık bir yıl önce Gökhan Çağrıcı ile tanıştığını belirten Kanté, daha sonra ailesiyle de samimi bir ilişki kurduklarını dile getirdi. Fransız futbolcu, Çağrıcı ailesini kendi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, Gökhan Çağrıcı'nın annesine "Hatun Anne" diye hitap ettiğini söyledi. Kanté, bu hitabın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve Hatun Anne'yi annesi gibi gördüğünü ifade etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER Kanté'nin açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar oldu. Fransız yıldız, final maçı öncesinde Hatun Anne ile telefonla konuştuğunu ve bu görüşmeden büyük moral aldığını dile getirdi. Hatun Anne'nin kendisine dua ettiğini söylemesinin ardından kendisini daha güçlü hissettiğini belirten Kanté, bu manevi desteğin final öncesi motivasyonuna katkı sağladığını aktardı. Kanté, ne zaman moral ihtiyacı hissetse Hatun Anne'yi aradığını ve bu konuşmaların kendisine huzur verdiğini de sözlerine ekledi.