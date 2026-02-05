Çöpçülükten futbol efsanesine: İşte N'Golo Kante'nin hayatı
Ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, bu hamlesiyle dünya spor basınında büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin coşkuyla karşıladığı yıldız futbolcunun hayat hikayesi de en az transfer süreci kadar dikkat çekti. İşte bilinmeyen yönleriyle Kante ve zorlu yaşamı... | FB spor haberleri
Fransız futbolunun simge isimlerinden biri haline gelen N'Golo Kanté, 29 Mart 1991 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Mali kökenli ailesi, 1980 yılında daha iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Batı Afrika'dan Fransa'ya göç etti. Kanté, ekonomik açıdan dezavantajlı bir aile ortamında büyüdü ve dört kardeşin en büyüğü olarak küçük yaşta sorumluluk üstlendi.
11 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ
Henüz 11 yaşındayken babasını kaybeden N'Golo Kanté'nin hayatı bu dönemde köklü bir değişime uğradı. Babasının vefatı sonrası ailenin tüm yükü annesinin omuzlarına kaldı. Bu kayıp, Kanté'nin erken yaşlarda olgunlaşmasına ve aile içindeki sorumluluk bilincinin artmasına neden oldu.
ÇÖP TOPLAMAK ZORUNDA KALDI
N'Golo Kanté, Paris'e yakın ve yoğun nüfuslu bir banliyö olan Rueil-Malmaison'da büyüdü. Ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla çok küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldı. Annesi temizlik işlerinde çalışırken, Kanté de çevredeki mahallelerde ve Paris'in doğu banliyölerinde geri dönüştürülebilir atık toplayarak küçük ölçekli geri dönüşüm firmalarına satıyordu.
TEK UMUDU FUTBOLDU
Kilometrelerce yürüyerek metal, plastik ve çeşitli atıkları toplayan Kanté, bu süreci geçici bir çözüm olarak gördü. Bu işin ailesini yoksulluktan kurtarmayacağını fark eden genç Kanté, daha kalıcı bir gelecek inşa edebilmek için alternatif bir yol aramaya başladı. Futbol, bu noktada onun için yalnızca bir spor değil, aynı zamanda hayattan çıkış kapısı oldu.
KIRILMA ANI 1998 DÜNYA KUPASI
1998 FIFA Dünya Kupası, N'Golo Kanté'nin hayatında belirleyici bir dönüm noktası oldu. Turnuva sırasında stadyum çevrelerinde ve taraftarların yoğun olduğu alanlarda atık toplayarak daha fazla gelir elde eden Kanté, kazandığı bu parayı geleceği adına değerlendirdi.
UMUTLARI YEŞERTEN ŞAMPİYONLUK
Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferi, göçmen kökenli futbolcuların ülke futbolundaki rolünü gözler önüne serdi. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram ve Nicolas Anelka gibi isimlerin başarıları, Kanté üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu süreçte Kanté, futbolun kendisi gibi göçmen kökenli çocuklar için bir umut kapısı olduğunu fark etti.
DİSİPLİNİYLE PARLADI
1998 Dünya Kupası'nın ardından henüz 8 yaşındayken futbolu meslek olarak seçmeye karar veren N'Golo Kanté, Paris'in batı banliyölerinde faaliyet gösteren JS Suresnes kulübünün altyapısına katıldı. Fiziksel olarak yaşıtlarına göre daha küçük yapılı olması nedeniyle ilk etapta dikkat çekmeyen Kanté, disiplinli çalışması ve saha içindeki odaklanmasıyla kısa sürede öne çıktı.
TAKIMIN EN ÇALIŞKANIYDI
Kulüpteki takım arkadaşları tarafından küçük boyuna rağmen en çalışkan ve en konsantre oyuncu olarak tanımlanan Kanté, sahada gösterdiği mücadeleci kimlikle teknik ekibin güvenini kazandı. Bu dönemde gösterdiği performans, ilerleyen yıllarda kariyerinin temel taşlarını oluşturdu.
İLMEK İLMEK İŞLEDİ
Genç yaşlardan itibaren alçak gönüllülüğü ile tanınan Kanté, bireysel antrenmanlarını kimse yönlendirmeden kendi kendine şekillendirdi. Sahada top kapma, topu taşıma ve oyunun iki yönünü oynama konusundaki yetkinliği, erken yaşlarda fark edilmeye başladı. Takım arkadaşlarına göre daha küçük olmasına rağmen ikili mücadelelerde geçilmesi zor bir oyuncu profili çizdi.
MÜTEVAZI KİŞİLİĞİ
Bu dönemde Kanté'nin sahadaki etkisi, takımının kazandığı kupalarla somut hale geldi. Ancak başarılar kutlanırken Kanté genellikle geri planda kalmayı tercih etti. Kutlamaları uzaktan izleyen, dikkat çekmekten kaçınan yapısı, onun karakteristik özelliklerinden biri haline geldi.
PROFESYONELLER SAHNESİNE ÇIKTI
Altyapı döneminin ardından Kanté, profesyonel kariyerine Boulogne formasıyla başladı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından Caen'e transfer olan Kanté, Fransa Ligue 1'de istikrarlı performans sergiledi. Orta sahadaki dinamizmi, top kazanma becerisi ve bitmek bilmeyen enerjisi, Avrupa kulüplerinin radarına girmesini sağladı.
2015 yılında Leicester City'ye transfer olan Kanté,İngiltere Premier League'de tarihi bir başarıya imza atan kadronun en kritik parçalarından biri oldu. Leicester City'nin 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğu, Kanté'nin kariyerinde önemli bir sıçrama yarattı.
ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Leicester City'deki performansının ardından 2016 yılında Chelsea'ye transfer olan N'Golo Kanté, burada da başarısını sürdürdü. Premier League şampiyonluğu, bireyselödüller ve sezonun en iyi oyuncuları arasına giren performansıyla adını futbol tarihine yazdırdı.
Kanté'nin kariyerindeki en büyük anlardan biri ise 2018 FIFA Dünya Kupası oldu. Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu turnuvada forma giyen Kanté, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü ve 1998'de kendisine ilham veren kahramanların izinden gitmiş oldu.
LÜKS YAŞAMDAN UZAK DURDU
N'Golo Kanté, saha dışındaki yaşamında da mütevazılığıyla tanınıyor. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden futbolcu, uzun süreli bir ilişki ya da evlilikle gündeme gelmedi. Hakkında çıkan bazı söylentiler ise doğrulanmadı.
Kazandığı yüksek gelire rağmen lüks yaşamdan uzak duran Kanté, sade yaşam tarzını korudu. Uzun süre Mini Cooper aracıyla antrenmanlara gidip gelmesi, onun karakterini simgeleyen detaylardan biri olarak öne çıktı.
"FARE" LAKABINI ALDI
N'Golo Kanté, 2016 yılında takım arkadaşı Eden Hazard tarafından "The Rat (Fare)" lakabıyla anılmaya başlandı. Bu lakap, Kanté'nin rakiplerden top kapma konusundaki keskin sezgisi ve bitmeyen enerjisine atıf olarak kullanıldı.
TÜRKİYE SEVGİSİNİN NEDENİ...
Futbol dünyasında kişiliği ile ön plana çıkmayı başaran Ngolo Kante'nin Türkiye sevgisi de bir başka. Fransız yıldızın İstanbul ve Sivas'la kurduğu manevi bağın arkasında Paris'te tanıştığı Türk diş hekimi ve ailesi bulunuyor.
Sayısız başarıya imza atan Kanté, Paris'te tanıştığı Türk diş hekimi Gökhan Çağrıcı ve ailesiyle kurduğu samimi ilişkinin hayatında önemli bir yer edindiğini ifade etti. Kanté, bu dostluk sayesinde Türkiye, İstanbul ve Sivas hakkında derin bir yakınlık hissettiğini söyledi.
"HATUN ANNE"
N'Golo Kanté, diş tedavisi vesilesiyle başlayan tanışıklığın kısa sürede güçlü bir aile bağını dönüştürdüğünü anlattı. Yaklaşık bir yıl önce Gökhan Çağrıcı ile tanıştığını belirten Kanté, daha sonra ailesiyle de samimi bir ilişki kurduklarını dile getirdi.
Fransız futbolcu, Çağrıcı ailesini kendi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, Gökhan Çağrıcı'nın annesine "Hatun Anne" diye hitap ettiğini söyledi. Kanté, bu hitabın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve Hatun Anne'yi annesi gibi gördüğünü ifade etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER
Kanté'nin açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar oldu. Fransız yıldız, final maçı öncesinde Hatun Anne ile telefonla konuştuğunu ve bu görüşmeden büyük moral aldığını dile getirdi.
Hatun Anne'nin kendisine dua ettiğini söylemesinin ardından kendisini daha güçlü hissettiğini belirten Kanté, bu manevi desteğin final öncesi motivasyonuna katkı sağladığını aktardı. Kanté, ne zaman moral ihtiyacı hissetse Hatun Anne'yi aradığını ve bu konuşmaların kendisine huzur verdiğini de sözlerine ekledi.
EV KÖFTESİ, SÜTLAÇ VE ÇAY
N'Golo Kanté, Türk mutfağıyla tanışmasının da bu aile bağı sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Hatun Anne'nin yaptığı yemeklerden büyük keyif aldığını belirten Kanté, özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayın kendisini çok etkilediğini söyledi.
Fransa'daki Michelin yıldızlı şeflere atıfta bulunan Kanté, Hatun Anne'nin mutfağını bu ustalarla kıyaslayacak kadar başarılı bulduğunu dile getirdi. Gökhan Çağrıcı'nın sohbeti ve aile ortamının kendisi üzerinde derin bir etki bıraktığını da vurguladı.
İSTANBUL HAYRANI
Türkiye ziyaretlerinden de bahseden Kanté, İstanbul'un kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Gökhan Çağrıcı ile birlikte İstanbul'a geldiğini belirten yıldız futbolcu, camileri gezdiğini ve özellikle Sultanahmet'te sabah namazında tarifsiz bir huzur yaşadığını söyledi.
İstanbul'u "tablo gibi" sözleriyle tanımlayan Kanté, Boğaz'da bir otelde konakladığını ve kentin tarih kokan yapısından çok etkilendiğini dile getirdi. İstanbul'un her köşesinde ayrı bir hikâye olduğunu belirten Kanté, Türkiye hakkında bulduğu kitapları da ilgiyle okuduğunu ifade etti.
ZORLUKLAR ONU GÜÇLENDİRDİ
Takvim'in derlediği habere göre kariyerinin başlangıcındaki zorluklara da değinen Kanté, futbolculuğun dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurguladı. Gençlik yıllarında hem çöp topladığını hem de ağır şartlar altında antrenman yaptığını anlatan Kanté, yaşadığı zorlukların kendisini güçlendirdiğini ifade etti.
Başarının inanç ve çalışmayla geldiğini söyleyen yıldız futbolcu, futbolcu olmak isteyen gençlere çalışmayı yürekten hissetmeleri gerektiği mesajını verdi.