Fenerbahçe, N'Golo Kante sonrası transfer atağına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, forvet hattını güçlendirmek için Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'ın 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Marcos Leonardo'yu transfer etmek istiyor. Santos altyapısından yetişen genç golcü, ceza sahası içindeki pozisyon alma yeteneği ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olan Leonardo, Fenerbahçe'nin hücum hattını gençleştirme projesinin kilit ismi olarak görülüyor. Al-Hilal forması giyen futbolcu için resmi görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonun gol silahını bulma yolunda önemli bir adım atıyor. Peki Marcos Leonardo kimdir, hangi mevkide oynuyor, piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası forvet bölgesinde oluşacak boşluğu dünya çapında bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Al-Hilal'in 2003 doğumlu yıldızı Marcos Leonardo için düğmeye bastı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki dinamizmi artırmak adına onay verdiği Brezilyalı santrfor için yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Santos'ta parladıktan sonra Benfica üzerinden Suudi Arabistan'a transfer olan genç yeteneğin Türkiye macerasına sıcak bakması, transferin önündeki en büyük engel olan mali şartların aşılması için umut veriyor. Taraftarların sosyal medyada 'yeni Alex' etkisi yaratıp yaratmayacağını tartıştığı genç sambacı hakkında merak edilen 'Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında ve kariyerinde kaç golü var?' sorularını yanıtladık. İşte detaylar...

MARCOS LEONARDO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adıyla Marcos Leonardo Santos Almeida, 3 Mayıs 2003 tarihinde Brezilya'nın Itapetinga kentinde dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç futbolcu, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en potansiyelli santrforlar arasında gösterilmektedir. 1.76 metre boyundaki oyuncu, klasik bir 'pivot' santrfordan ziyade, hızı, patlayıcı gücü ve kale önündeki soğukkanlılığıyla tanınan modern bir forvet profilidir. Brezilya alt yaş milli takımlarında sergilediği performansla 'geleceğin 9 numarası' yakıştırmalarını almıştır.

MARCOS LEONARDO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? KAÇ GOLÜ VAR?

Marcos Leonardo'nun ana mevkisi santrfordur. Ancak hareketli oyun yapısı sayesinde hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilmektedir. Ceza sahası içindeki doğru pozisyon alma becerisi, onu tam bir "bitirici" yapmaktadır. Genç yaşına rağmen skor yükünü sırtlama konusunda rüştünü ispatlayan Leonardo'nun profesyonel kariyer karnesi şu şekildedir:

Santos: 168 maçta 54 gol, 11 asist

Benfica: 24 maçta 7 gol, 1 asist

Al-Hilal: 2024-2025 sezonundan bu yana çıktığı resmi maçlarda çift haneli gol sayılarına yaklaşarak formunu sürdürmektedir.

MARCOS LEONARDO OYNADIĞI TAKIMLAR

Kısa sürede yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaparak dikkat çeken Brezilyalı oyuncunun kariyer durakları şunlardır:

Santos FC: (Brezilya - Futbola başladığı ve parladığı kulüp)

SL Benfica: (Portekiz - 18 milyon Euro bedelle adım attığı Avrupa kulübü)

Al-Hilal: (Suudi Arabistan - 40 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olduğu mevcut kulübü)

MARCOS LEONARDO GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilmektedir. Ancak Al-Hilal'in oyuncu için ödediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli, oyuncunun pazar değerinin ne kadar yüksek olduğunun en somut kanıtıdır. Fenerbahçe'nin bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde durduğu belirtilmektedir.