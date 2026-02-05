Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda kritik mücadelede Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, ardından Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0 mağlup ederek toparlandı. Gruptan çıkma yolunda hata payı kalmayan Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Karşısında ise aynı puan ve averaja sahip Erzurumspor FK var. Puan tablosunda sadece bir basamak yukarıda olan konuk ekip, zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İki takım da üst tura yükselme mücadelesinde bu maçı kazanmak zorunda. Peki Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Yeni kupa statüsüyle birlikte her puanın altın değerinde olduğu grup aşamasında, C Grubu'nun orta sıraları büyük bir düğüme sahne oluyor. İlk haftadaki puan kaybının ardından geçtiğimiz hafta moral bulan sarı-lacivertliler, kendi sahasında oyunun kontrolünü elinde tutarak seri yakalamanın ve gruptaki konumunu sağlamlaştırmanın peşinde. Diğer tarafta ise disiplinli savunması ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dikkat çeken Erzurumspor FK,- bu kritik randevuda savunma direncini ön plana çıkararak İstanbul'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Averajların bile çeyrek final yolunda belirleyici olabileceği bu doksan dakikada, sahadan galibiyetle ayrılan taraf, gruptaki son maçlar öncesinde çok büyük bir psikolojik üstünlük elde edecek. İşte Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının canlı yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Gruptan çıkma mücadelesinde kritik bir eşik olan Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Her iki takımın da puan tablosunda üst sıralara tırmanması açısından büyük önem taşıyan randevu, Ömer Faruk Turtay'ın düdüğüyle start alacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadıköy'de, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Akşam seansında oynanacak bu maçta, İstanbul'da yağmur olasılığı yüksekken hava şartlarının ve saha zemininin oyun üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya Grubu, bu dev karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Mücadele, yüksek çözünürlük kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Nene, Yiğit Efe, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Fred, Oğuz, Kerem, Talisca, Cherif

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Ömer, Gerxhaliu, Cengizhan, Baiye, Adem, Murat Cem, Mert, Sylla, Eren

GEÇMİŞTEKİ NET SKOR HAFIZALARDA

İki ekip, Türkiye Kupası organizasyonunda ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon da yine grup aşamasında aynı stadyumda kozlarını paylaşan tarafların mücadelesinde, ev sahibi ekip sahadan 5-0'lık net bir skorla galip ayrılmıştı. Bugün oynanacak 90 dakika, bu eşleşmenin kupa tarihindeki ikinci randevusu olarak kayıtlara geçecek.

KONUK EKİBİN GRUP SERÜVENİ VE FORM GRAFİĞİ

Kupa maratonuna 4. Tur'dan başlayan ve rakibini 3-1'lik skorla eleyerek gruplara kalma başarısı gösteren mavi-beyazlılar, grup aşamasında ise istikrarsız bir görüntü çizdi. İlk maçında deplasmandan mağlubiyetle dönen, ancak ikinci hafta mücadelesinde sahasında 2-0 kazanarak 3 puana ulaşan Erzurum temsilcisi, son haftada Ankara ekibini konuk edecek.

Öte yandan konuk ekip, Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde zirve mücadelesini sürdüren ve son 6 maçından galibiyetle ayrılan mavi-beyazlılar, 45 puanla oldukça formda bir dönemden geçiyor. Son lig mücadelesini 4 golle kazanan ekip, bu moralle Kadıköy deplasmanında sürpriz arayacak.

TURTAY DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.