Trabzonspor'a İrlandalı kanat! Teklif ortaya çıktı

Sol kanat transferi için yoğun girişimlerine devam eden Trabzonspor, Mikey Johnston'ı de listesine aldı. Championship ekibi West Bromwich'te forma giyen 26 yaşındaki İrlandalı yıldızın kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Fotomaç'ın haberine göre, market değeri 3.5 milyon euro olan futbolcu için bordo mavililerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ve görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. Asıl mevkisi sol kanat olan 1.76 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Johnston, 2024'te Celtic'ten 3.5 milyon euro'ya alınmıştı.