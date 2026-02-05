G.Saray'da Sacha Boey tamam! İstanbul'a geliyor

Kış transfer dönemi kapanmadan eksiklerini tamamlamak isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Fransız futbolcu için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Yetenekli sağ bek oyuncusunun yakın zamanda imza için İstanbul'a geleceği ortaya çıktı. İşte detaylar...