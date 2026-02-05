Kış transfer dönemi kapanmadan eksiklerini tamamlamak isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Fransız futbolcu için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Yetenekli sağ bek oyuncusunun yakın zamanda imza için İstanbul'a geleceği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 05.02.2026 - 12:00Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 - 13:33
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği her kulvarda önemli başarılar elde etmek istiyor.
Bu doğrultuda kadrodaki eksikleri tamamlamak üzere temaslarını ara transfer döneminin kapandığı ana kadar sürdürmesi beklenen Cimbom'da titiz bir çalışma yürütülüyor.
Sarı-kırmızılılar bu çalışmaların meyvesini Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı resmen renklerine bağlayarak almıştı.
Sağ bek bölgesine de takviye planlayan Galatasaray'da son olarak sarı-kırmızılı taraftarları oldukça sevindiren bir gelişme yaşandı.
Bayern Münih'e transfer olmadan önce Cimbom'da sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Sacha Boey, Galatasaray'a dönmek üzere.
Sarı-kırmızılı kulüp, rekor bonservis ile Bundesliga devine transfer ettiği Sacha Boey için harekete geçti.
TRT Spor'da yer alan habere göre eski futbolcusu için Alman teklifine kiralama teklifinde bulunan Cimbom, Fransız sağ bekin transferin mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı belirtildi. Boey'un yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Daha önce de adı sık sık Galatasaray ile anılan Boey'in takımdan gönderilecekler arasında yer aldığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih yönetiminin transferden pişmanlık duyduğu biliniyordu.
Bayern Münih forması ile transferinin gerçekleştiği 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Boey, toplamda 1.660 dakika sahada kalırken 1 gol/5 asist katkısı sundu.