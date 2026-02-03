Trabzonspor'da sol kanada Joseph Paintsil hamlesi!

ŞU ana dek Nwaiwu (stoper), Lovik (sol bek) ve Umut Nayir (forvet) üç takviye yapan Trabzonspor, ara transferinin bitimine 3 gün kala gaza basmış durumda. Sakatlıklar ve ayrılıklarla sarsılan hücum hattını güçlendirmek isteyen Fırtına, sol kanat transferinde rotayı okyanus ötesine kırmış durumda. Bordomavililerin, Amerika MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Ganalı Joseph Paintsil için resmi temaslara başladığı öğrenildi. Vişça'nın sezonu kapatması ve Zubkov'un sakatlığı sonrası kanat rotasyonunda ciddi bir daralma yaşayan Karadeniz devi, bu bölgeye "nokta atışı" bir takviye yapmak istiyor. Teknik heyetin geniş çaplı araştırmaları sonucunda gündeme gelen 28 yaşındaki Paintsil, hızı ve skor üretme kapasitesiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Fotomaç'ın haberine göre Fatih Tekke, oyuncuyu çok beğendi.



TAKIMA 'HIZ' VE 'DİNAMİZM' KATAR



Paintsil'in güncel durumunu yakından takip eden bordo-mavili kurmayların, oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Fatih Tekke'nin de onay verdiği transferin gerçekleşmesi durumunda, Trabzonspor hücum hattında eksik olan "hız ve dinamizm" sorununu bu hamleyle çözmeyi planlıyor. Kariyerinde daha önce Genk formasıyla Avrupa tecrübesi de bulunan 1.69 boyundaki yıldız, Galaxy formasıyla MLS'te dikkat çeken bir performans sergiliyor. Patlayıcı gücü ve bire birdeki etkinliğiyle tanınan Ganalı oyuncu, hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabiliyor. Trabzonspor yönetiminin, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için uygun bir bonservis bedeli veya satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi.



TÜRKIYE TECRÜBESİ AVANTAJ



Joseph Paintsil'in Türkiye kariyeri, Trabzonspor açısından önemli bir referans olarak görülüyor. Ganalı futbolcu, 2020-21 sezonunda Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. Bu dönemde 33 maçta 11 gol kaydeden Paintsil, lig dinamiklerine ve futbol ortamına yabancı olmayan bir isim olarak öne çıkıyor. Türkiye'de geçirdiği bu dönem, oyuncunun Süper Lig'e adaptasyon sürecini kısaltabilecek bir avantaj olarak değerlendiriliyor.



ONUACHU DETAYI



Trabzonspor cephesinde Joseph Paintsil transferini öne çıkaran bir diğer unsur ise oyuncunun Paul Onuachu ile olan geçmişi. İki futbolcu, Belçika temsilcisi Genk'te birlikte forma giymişti. Bu durumun, Trabzonspor'daki uyum sürecine olumlu katkı sağlayabileceği ve saha içi iletişimi hızlandırabileceği değerlendiriliyor.